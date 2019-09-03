Выкуп авто в Санкт-Петербурге быстро, дорого безопасно!
Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года, за это время выкупили очень много подержанных автомобилей различных марок и типов. Мы люди которые грамотно и качественно подходим к вопросам выкупа автомобилей у населения, все наши сделки оформлены юридически правильно, а автомобили снимаются с учета.
"Империя Выкупа" - надежная автоскупка автомобилей!
Мы имеем обширную сеть оценщиков в разных городах нашей страны, среднее время выезда составляет ~1 час, что очень удобно если необходимо срочно продать подержанный автомобиль. Наша скупка автомобилей поддерживает конфиденциальность наших клиентов, будьте уверенны, что Вас не обманут и ваши контакты будут скрыты от других людей.
Эвакуатор
Бесплатный эвакуатор для автомобилей не на ходу.
Продать автомобиль с пробегом выгодно.
Хотите продать автомобиль с пробегом, получить консультацию или просто интересуетесь условиями выкупа авто, просто оставьте заявку на нашем сайте, закажите обратный звонок или наберите нам по телефону +7(495)790-87-43, мы ответим на все Ваши вопросы. Мы не обязываем Вас продавать свой автомобиль именно в наш автовыкуп, не навязываем свои условия, не будем звонить по 100 раз на дню и требовать продать свой автомобиль нам, но мы максимально окажем помощь, проведем грамотную оценку автомобиля, предложим выгодные условия по выкупу, если все Вас устроит, то мы честно проведем сделку в любом регионе, на даче, около дома и даже в поле :-). Обращайтесь, будем рады видеть Вас среди наших клиентов!Мы выкупаем подержанные автомобили без проблем за 95% от рыночной цены — и это честно!
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мне было страшно продавать автомобиль через интернет, позвонила сюда чтобы узнать во сколько оценят, да и на машине был запрет и я хотела продать именно с погашением. Тут все оценили и на следующий день около офиса ребята выкупили мою машину. Прощай мой финик, надеюсь ты не ломаешься. Спасибо коллективу!!!!!!
У меня был битый мерседес, ребята приехали на дачу и там уже его забирали, провозились долго, но зато я с деньгами